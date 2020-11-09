Азербайджан признал свою причастность к крушению российского военного вертолета и принес извинения

В Баку пообещали выплатить компенсацию.

Власти Азербайджана утверждают, что сбили российский Ми-24 случайно. Как говорят в министерстве иностранных дел, вблизи границы с Арменией, где произошла трагедия, раньше не замечали российских вертолетов. Кроме того, уверяют в Баку, ошибка произошла из-за напряженной обстановки в непризнанном Нагорном Карабахе в темное время суток.

В Москве пока на заявления Азербайджана не отреагировали. Ранее в российском Минобороны подчеркнули, что сбитый Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы в Гюмри. По данным ведомства, вертолет сбили вне зоны боевых действий неподалеку от границы между Азербайджаном и Арменией. Удар, как отмечается, был нанесен с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Два члена экипажа погибли, еще один пострадал. На этом фоне главный советник армянского премьера Никола Пашиняна в интервью интернет-изданию РБК выразил уверенность, что случившееся является «актом агрессии на территории Армении». Обеспокоенность выразили и в ОДКБ.

Российский военный вертолет был сбит на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку, в частности, заявляют о взятии под контроль ключевого города Шуша. Ереван утверждает, что бои еще продолжаются.

Ситуацию со сбитым российским военным вертолетом можно назвать чрезвычайной, — считает политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. По словам Дубнова, хорошо, что в Баку признали факт того, что вертолет был сбит с территории Азербайджана. Но это, по словам Дубнова, также говорит о том, что в Баку не хотят дать России вмешаться в конфликт в Карабахе