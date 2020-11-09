Самолёт, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. На борту было более двухсот двадцати человек. Взрывом угрожал один из пассажиров. Его сняли с рейса и доставили в полицию. Воздушное судно досмотрели, ничего подозрительного не нашли.