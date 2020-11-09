ОДКБ выражает серьёзную озабоченность в связи с происшествием, в результате которого сбит российский вертолёт

По данным Министерства обороны России, в результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, один пострадал. В ведомстве уточнили, что вертолёт был сбит из переносного ракетного комплекса недалеко от границы с Азербайджаном. В Баку заявили, что случайно сбили российский борт, принесли извинения и сообщили о готовности выплатить Москве компенсацию.