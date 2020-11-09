Американский лидер Дональд Трамп, уступивший по итогам выборов Джозефу Байдену, планирует вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщает местный новостной сайт «Аксиос» со ссылкой на источники. Согласно этим данным, Трамп сообщил о планах своим советникам.