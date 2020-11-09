Захарова ответила на обвинения в некорректности по вопросу наличия ограничений у Навального на выезд

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на обвинения в некорректности информации по поводу наличия ограничений на выезд из страны у политика Алексея Навального. Она привела разъяснения в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В пятницу Алексей Венедиктов заявил, что наших заявлениях содержались фактические ошибки. Одна претензия касалась запрета на выезд, вторая – о том, что нельзя с Германией взаимодействовать в соответствии с Конвенцией 1959 года о помощи в уголовных делах, потому что уголовного дела нет», — напомнила М.Захарова.

Говоря о первой претензии, она отметила, что уголовное дело в отношении Навального было возбуждено 15 июня 2020 года по ч.2 ст.128.1 УК РФ – «Клевета». «В связи с этим уголовным преследованием ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Постановлением от 24 августа 2020 года было уголовное дело приостановлено до его выздоровления. Этим же постановлением мера пресечения Навальному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была оставлена без изменения», — подчеркнула М.Захарова.

По ее словам, позднее адвокатом оппозиционера Вадимом Кобзевым была подана апелляционная жалоба, в которой он выразил несогласие с постановлением в части оставления без изменения меры пресечения Навальному. «Ровно эта информация правоохранительных органов и послужила базой для нашего заявления – мы основываемся на этой фактуре», — пояснила М.Захарова.

На вопрос о том, как быть, если Навальный физически не подписывал эту подписку о невыезде, дипломат ответила, что «трактовка может быть у юристов, адвокатов, журналистов какая угодно», но МИД исходит «из того решения, которое было вынесено соответствующими компетентными органами». «Это не фантазия, а то, что являлось базовым фактологическим материалом», — заключила М.Захарова.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил что, подписки о невыезде у его подзащитного по уголовному делу о клевете нет.