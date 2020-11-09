Около 20% кафе и ресторанов закрылись на фоне ограничений из-за коронавируса

Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС. Глава ведомства добавил, что в непродовольственном ритейле из-за ограничений, введённых весной, оборот снизился на 40% в апреле и на 30% в мае. Мантуров призвал региональные власти воздержаться от прямых запретов и ограничений.