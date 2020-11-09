Россия и Турция сотрудничают друг с другом, несмотря на несовпадения взглядом – Захарова

Россия и Турция сотрудничают друг с другом, несмотря на несовпадения взглядом. Об этом заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас (России и Турции – ЭМ) по целому ряду ведется диалог, есть точки соприкосновения, и мы высказываем различные точки зрения. Есть вопросы, по которым находимся на разных позициях. При этом находимся в контакте, слышим друг друга, взаимодействуем по тем вопросам, которые стоят на повестке дня. Но при этом у нас есть Астанинский формат, в рамках которого мы работаем и принимаем совместные же заявления и практические решения. Работа эта идет на разных уровнях, работа не прекращается. «, — сказала М.Захарова.

Однако М.Захарова подчеркнула, что в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе точки зрения России и Турции не совпадают. «Мы не видим силового военного решения этой проблемы. <...> Из Анкары звучали другие заявления на этот счет», — сказала она, призвав стороны к скорейшему прекращению боевых действий.