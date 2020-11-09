Захарова: Мы не видим силового военного решения проблемы Карабаха

Россия не видит «силового военного решения» проблемы Нагорного Карабаха. Об этом сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не видим силового военного решения этой проблемы», — сказала она.

Также М.Захарова обратила внимание, что из Анкары неоднократно звучали «другие заявления на этот счет». «Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения урегулирования этого кризиса, мы стремимся и призываем стороны к прекращению боевых действий», — подчеркнула М.Захарова.