Россия ждет официального подведения итогов президентских выборов в США – Захарова

Россия ждет официального подведения итогов президентских выборов в США. Об этом сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала то, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой.

«На языке дипломатии это означает ровно то, о чем говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков – нужно дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — отметила М.Захарова.

Как пояснила представитель МИД РФ, «система подсчета голосов в Америке настолько сложная и настолько архаичная, что в ней могут разобраться только хорошо подготовленные юристы».

«Нам поступали вопросы: а что считать в Штатах моментом подведения итогов? Как говорили многие эксперты, обычно это делают СМИ, которые сначала дают свои прогнозы, а потом объявляют, сбылись они или нет. Но мы исходим из того, что после подсчета в Штатах наступает важная дата — 14 декабря, когда происходит формальное голосование членов коллегии выборщиков. После чего 6 января 2021 года должно состояться заседание Конгресса нового созыва для формального подсчета голосов и утверждения итогов голосования выборщиков по каждому из штатов», — уточнила М.Захарова.

Кроме того, она обратила внимание, что на прошлых выборах 2016 года второй кандидат Хиллари Клинтон сразу признала победу первого – Дональда Трампа. «Важный момент, как я понимаю, — это наличие согласия второго кандидата с результатами выборов, когда оба кандидата признают итоги этих выборов. В данном случае этого не происходит. Соответственно, нужно идти логикой американских законов», — заключила М.Захарова.