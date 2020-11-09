Во Всемирной организации здравоохранения считают обнадёживающими сведения о новой вакцине от коронавируса

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Твиттере, что ВОЗ салютует всем учёным в мире, разрабатывающим безопасные эффективные средства для победы над COVID-19.

О совместной разработке сегодня объявили немецкая BioNTech и американская Phizer. По сведениям разработчиков, после трёх этапов испытаний препарат показал 90-процентную эффективность, уже в этом месяце вакцину собираются зарегистрировать в США.