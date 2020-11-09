Россия отправила в Нагорный Карабах десантно-штурмовую бригаду, утверждает вице-спикер заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Отправку российских войск он показал на своей странице в Инстаграме, сопроводив подписью «Кому нужна эта война?». На видео видна колонна грузовиков. Гибатдинов пожелал удачи российским военнослужащим.

Минобороны об отправке 31-й десантно-штурмовой бригады официально не сообщало.