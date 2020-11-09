Российский вертолёт Ми-24 сбит из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном

Это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны нашей страны. Согласно этим данным, два человека погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. В ведомстве уточняют, что это произошло в половине шестого вечера при сопровождении автоколонны российской военной базы рядом с армянским населённым пунктом Ерасх.

Командование базы в Гюмри разбирается, кто именно сбил российский вертолёт.

Комментируя сообщения о сбитом Ми-24, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Эха» сказала, что Москва призывает Армению и Азербайджан к скорейшему прекращению боевых действий.