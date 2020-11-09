Россия принимает активное участие в урегулировании карабахского конфликта – представитель МИД РФ Захарова

Как заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия принимает активное участие в урегулировании карабахского конфликта. Она также отметила, что вмешиваться в него российская сторона не собирается.

«Россия планирует активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. И в данном случае Россия очень активно участвует в этом. Проходят дипломатические контакты, и усилия на протяжении всего этого времени, как только конфликт перешел в горячую фазу, мы используем все возможности, которые есть, для того, чтобы ситуация была урегулирована, и стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения». – сказала М.Захарова.

По словам представителя МИД РФ, для урегулирования ситуации есть только один путь – «использование политико-дипломатических инструментов».