Россия будет работать с тем президентом, которого выберут американцы – Захарова

Россия будет работать с тем президентом, которого выберут американцы, — сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, могут ли испортиться российско-американские отношения при новом президенте Джо Байдене, представитель МИД ответила:

«Мне кажется, этот вопрос надо задавать США. Мы будем работать с теми избранными американцами представителями, которые придут официально к власти», — сказала она.

По словам М.Захаровой, российский концептуальные и доктринальные подходы всегда основывались на «взаимоуважительных отношениях на основе международного права, основной целью которых было бы все-таки реализация политики и реализация задач в интересах народов двух стран».

«Все российские предложения и концептуальные подходы, а даже доктринальные подходы известны – это поддержание мира. Взаимодействия по целому ряду вопросов по международной повестке, где наши отношения и наши контакты могут сыграть действительно на руку всему международному сообществу . наши подходы не меняются. Вопросы к нашим американским партнерам, почему они каждый раз придумывают все новые и новые способы не начать нормальный равноправный диалог», — сказала М.Захарова.

По ее словам, главный вопрос на повестке дня – это вопрос «о стратегической стабильности». «Весь мир замер в ожидании решения этих вопросов. А также в том числе и визовые вопросы, которые на поверхности.

Я понимаю, что мир развивается в условиях пандемии и контакты сократились не по вине визовых. Но так или иначе эти вопросы требуют решения. Не может ведь гражданин ждать визу, который хочет навестить своих родственников. Это большая проблема», — отметила она.