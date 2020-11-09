Захарова сожалеет, что переговоры с США по вопросу разоружения не увенчались успехом

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сожалеет, что переговоры с США по вопросу разоружения не привели к прорывным решениям. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В последнее время были переговоры, консультации, обмены мнениями по вопросам стратегической стабильности, разоружения, но к прорывным решениям, к нашему огромному сожалению, они не привели», — отметила М.Захарова.

При этом она обратила внимание, что предложений от России «было немало, о чем замминистра иностранных дел Сергей Рябков регулярно информирует общественность». «Эти предложения делались президентом», — уточнила М.Захарова.

Он добавила, что взаимодействие между Россией и США «шло только по вопросу сирийской проблематики». «Здесь так или иначе диалог поддерживался», — заключила М.Захарова.