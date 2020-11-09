Захарова считает, что США виноваты в отсутствии решений стратегических вопросов в российско-американских отношениях

Вина за отсутствие решений стратегических вопросов в российско-американских отношениях лежит на США. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Самое главное, что произошло в двусторонних отношениях со знаком плюс? Мне кажется, все осталось только на уровне попыток решить тот или иной вопрос. Что касается реализации, я не могу назвать какой-то вопрос, который был бы решен в стратегическом плане. Но я не могу назвать ни одного вопроса, который не был решен по российской вине», — сказала она.

Как уточнила М.Захарова, речь идет практически обо всех сферах, «начиная от дипломатической собственности и заканчивая стратегической стабильностью, визовых вопросах или международной проблематике». «Из-за внутриполитической борьбы в США все это тормозилось», — заключила она.