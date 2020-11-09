МЧС Армении сообщает о крушении российского вертолета рядом с границей Азербайджана

Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении. В ведомстве сообщают, что вертолет, который подвергся обстрелу, сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении.

По предварительным данным погибли два человека. Один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командованием 102-й военной базы России ведётся разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолёту — отмечает военное ведомство.

МЧС Армении сообщает, что 9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

Baza пишет, что сбитый российский вертолёт – это штурмовик Ми-24.