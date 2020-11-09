Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже этим вечером опустился ниже отметки 90 рублей

Это произошло впервые с конца октября. Доллар сегодня опускался ниже 76 рублей впервые с конца сентября. Это происходит на фоне дорожающей нефти. Так стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже сегодня повышалась более чем на 10%. Интерфакс пишет, что поддержку котировкам сегодня оказали результаты президентских выборов в США, по итогам которых избранным президентом стал Джо Байден. Кроме того, как отмечает агентство, оптимизма добавили сообщения об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компаниями Phizer и BioNTech.

Между тем профессор Высшей школы экономики Иван Родионов в интервью «Эху» сказал, что никакой связи с успешным испытанием вакцины не видит.