The Insider обнаружил у 84-летней тещи замглавы администрации президента Громова две квартиры за полмиллиарда рублей

Интернет-издание The Insider обнаружил у 84-летней тещи первого заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова две квартиры за полмиллиарда рублей. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор публикации Сергей Ежов.

«Была получена информация о том, что две квартиры в элитном доме находятся в собственности гражданки Лосицкой Аллы Николаевны. Эта информация была взята из открытых источников – в РОсреестре любой желающий может сделать подобный запрос и получить выписки о собственнике недвижимости. Возник соответственно интерес, кто это мог себе позволить такое дорогостоящее имущество. Также интерес вызвал возраст собственника — 84 года было на момент покупки квартиры», — рассказал автор публикации.

С.Ежов отмечает, что теща Громова Алла Лосицкая не владеет бизнесом и нигде не работает, до переезда в Москву она жила в городе Губкин Белгородской области, оттуда же родом жена замглавы администрации Анна Громова.

«Мы выяснили, что это женщина (А.Лосицкая) проживала по всем двум адресам где проживали члены семьи Алексея Громова. Возникло предположение, что она является родственницей. И дальше надо было установить, откуда она родом, выяснили, что она проживала в Городе Губкино Белгородской области, откуда и родом супруга Алексея Громова», — пояснил он.

По словам С.Ежова, жена А.Громова в телефонном разговоре не стала отрицать, что это ее мать. Но комментировать, откуда у 84-летней пенсионерки могли взяться полмиллиарда рублей, она и Алексей Громов не стали.