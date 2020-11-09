Власти непризнанного Нагорного Карабаха признали потерю контроля над городом Шуша – одним из ключевых в регионе

Накануне о его взятии сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Шуша – город, который располагается в 11 км от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Таким образом, согласно заявлениям властей непризнанной республики, азербайджанские войска находятся уже непосредственно на подступах к главному городу региона. Существование Степанакерта, полагают в руководстве Нагорного Карабаха, находится под угрозой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, впрочем, утверждает, что армия обороны Карабаха все еще ведет бои за Шушу. Однако Минобороны Азербайджана ранее опубликовало видеозапись, которая, как утверждается, подтверждает переход Шуши под контроль Баку. В частности, видно, как на одном из административных зданий города водружают азербайджанский флаг.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что боевые действия в Нагорном Карабахе не прекратятся до полного перехода земель под контроль Азербайджана. В Баку эти заявления пока не комментировали. Ранее там сообщали об окружении группы армянских военных, а также взятии еще 23 населенных пунктов.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжается полтора месяца, стороны не раз объявляли о гуманитарном перемирии, но затем боевые действия возобновлялись.