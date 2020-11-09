Премьер Армении утверждает, что бои за один из ключевых городов Нагорного Карабаха – Шуша – ещё продолжаются

Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что бои за один из ключевых городов Нагорного Карабаха – Шуша – ещё продолжаются. Соответствующую запись он оставил на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян сообщил, что город вышел из-под контроля Нагорного Карабаха. Накануне о взятии Шуши объявил президент Азербайджана Ильхам Алиева, однако в Минобороны Армении после этого сообщили, что его слова не соответствуют действительности.