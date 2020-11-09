Президент Путин сегодня подписал указы об освобождении от должностей пяти министров

В том числе министра энергетики Александра Новака. Премьер Мишустин предложил назначить Новака 10-м вице-премьером.

Госдума завтра рассмотрит кандидатуры федеральных министров и вице-премьера, предложенные правительством, — сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, обсуждение будет скрупулезным и публичным, это ответственный вопрос для Госдумы.

Назначение новых министров отражает борьбу за контроль над бюджетными ассигнованиями, — читает политолог Михаил Виноградов.

Между тем, в Кремле перестановки назвали стандартной ротацией кадров.