Объединение болельщиков «Зенита» осудило нападающего команды Артема Дзюбу за скандальное видео

Между тем, есть и те, кто футболиста поддержал.

Скандальное видео, попавшее в сеть, вызвало шторм в интернете. Кто-то осудил спортсмена, многие нашли в этом повод пошутить. Появились фотожабы и афоризмы, однако сам футболист выдержал это с достоинством. Он записал видеообращение в котором не только извинялся, но и благодарил.

Неожиданную поддержку Дзюба получил от известных людей, имеющих отношение к шоу-бизнесу. Они сочувствовали форварду сборной, поскольку и сами страдают от вмешательства в частную жизнь. Филип Киркоров пожалел о том, что мошенники, всегда остаются безнаказанными. Ксения Собчак возмутилась тем, что профессиональное ставиться в зависимость от личного, а депутат Виталий Милонов не осудил игрока, но сказал, что снимать такие вещи на телефон не по-питерски. Телеведущий Андрей Малахов в поддержку опубликовал фото в постели, правда под одеялом.

Главный тренер сборной России Станислав отозвал приглашение в национальную команду, а в Зените Дзюбу лишили капитанской повязки, но и без нее Дзюба своим голом принес команде победу над Краснодаром.

Генеральный продюсер Матч-ТВ Тина Канделаки считает, что осуждение Дзюбы спровоцирует цифровой терроризм.