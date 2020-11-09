Глава Роспотребнадзора Попова предлагает ввести дополнительные ограничения в регионах с высоким ростом заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести дополнительные ограничения в регионах с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Сахалин и Хакасия. Попова добавила, что в этих регионах больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах. По оценке Поповой, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

В Министерстве здравоохранения говорят, что в большинстве регионов заняты более 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Власти Московской области планируют ввести новые ограничительные меры для жителей региона старше 65 лет, в частности, со среды будут заблокированы социальные карты пенсионеров, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, система здравоохранения в области работает на пределе возможностей.

С 16 ноября на дистанционное обучение перейдут студенты колледжей и подмосковных вузов.

В Санкт-Петербурге из-за коронавируса также ввели новые ограничения. В частности, закрываются детские игровые комнаты и фуд-корты, кроме того, с сегодняшнего дня запрещено проводить в помещениях массовые мероприятия, в которых участвуют более 70 человек.



Фудкорты в торговых центрах Петербурга закрылись с сегодняшнего дня до конца месяца. Исключение оставили лишь для вокзалов, автозаправок и аэропорта. Под запрет попали и массовые мероприятия с участием более 70 человек, однако он не коснётся собраний в помещениях организаций культуры и спорта, то есть концерты и футбольные матчи разрешены. Тем временем Смольный уже готовит новые ограничения. В частности, это обязательная самоизоляция для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями, а также переход школ на дистанционное обучение.

В то же время чиновники пока не намерены закрывать детские сады и младшие классы, поскольку тогда родителям придётся уходить с работы. Напомним, что во время весеннего подъёма эпидемии обязательную самоизоляцию для пожилых ввели, когда в Петербурге регистрировали менее пятидесяти заражений в сутки. Сейчас это число перевалило за тысячу четыреста. В то же время в минувшие выходные в Петропавловской крепости при большом стечении зрителей прошёл фестиваль «Чудо света». На кадрах шоу видно, что многие посетители праздника носили маски под подбородком.

Накануне в Петербург прибыли представители руководства Минздрава, чтобы помочь Смольному организовать работу медицинских служб в борьбе с коронавирусом.