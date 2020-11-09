В Воронежской области задержали солдата-срочника, который убил троих сослуживцев. Его искали с раннего утра

Двадцатилетний Антон Макаров смог отъехать от Воронежа примерно на пятьдесят километров. Сотрудники правоохранительных органов провели задержание, когда он на краденом автомобиле ехал по селу к северо-западу от города. По данным агентства ТАСС, подозреваемый хотел добраться до своих родственников в Орловской области.

Видео с задержанием опубликовало интернет-издание Baza. На записи заметно, как молодой человек лежит на земле. Вокруг ходят трое мужчин в штатском. Один, а периодически и двое из них, ногами давят на затылок задержанного, чтобы он не поднялся.

Интернет-издание уточняет, что Макаров при задержании хотел оказать сопротивление, но не успел воспользоваться пистолетом.

Полиция начала искать солдата-срочника из воинской части у аэродрома «Балтимор» сегодня утром. В районе пяти часов, во время караула он снял со стены пожарный топор и убил им офицера, который проводил там проверку. Затем, подобрав пистолет убитого, Макаров застрелил еще двоих сослуживцев и одного ранил.

Мотивы нападавшего пока не известны. Источник ТАСС в Западном военном округе рассказал, что в качестве основной версии рассматривают нервный срыв.

В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сказал агентству РИА «Новости», что убийства на аэродроме в Воронеже доказывают необходимость проведения профилактики преступности в российской армии.

Говорить об истинных причинах произошедшего в части под Воронежем пока рано, — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев.

По данным социальной сети «ГУЛАГУ.нет», которая объединяет независимых правозащитников и родственников заключенных, из воинской части под Воронежем неоднократно поступали жалобы на дедовщину и издевательства. Об этом «Эху» рассказал основатель проекта Владимир Осечкин.

Осечкин напомнил, что в прошлом году солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов также расстрелял сослуживцев. В результате погибли 8 военнослужащих, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.