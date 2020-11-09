Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония была закрытой из-за ситуации с коронавирусом

Могила писателя-сатирика, народного артиста России находится рядом с захоронениями художественных руководителей театров «Ленком» и «Современник» Марка Захарова и Галины Волчек. Судя по опубликованным снимкам, она утопает в цветах, много красных и белых роз, среди венков — от президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Над всем этим возвышается известная фотография Жванецкого, где он смотрит, улыбаясь поверх очков. Место упокоения одного из любимейших авторов и исполнителей своих произведений на всем постсоветском пространстве держалось в секрете до окончания похорон. О таком решении его родственников ранее сообщил «Эху» представитель писателя Олег Сташкевич, отметив, что при всей скорби и печали обстоятельства сильнее, пандемия не позволяет собраться вместе друзьям и поклонникам Михаила Михайловича и проводить его в последний путь. Помимо самых близких и родных, проститься с писателем пришли многие известные люди. ТАСС в их числе называет певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Максима Галкина, актеров Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Леонида Ярмольника, музыкантов Евгения Маргулиса и Александра Розенбаума, поэта Илью Резника, режиссера Евгения Гришковца, а также гендиректора ВГТРК Антона Златопольского, министра культуры Ольгу Любимову и спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Во время церемонии он напомнил известную фразу Жванецкого: «Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут», отметив, что сегодня, к сожалению, именно такой день, потому что Жванецкий был человек, родной всей стране. Клара Новикова назвала его «потрясающим, фантастическим, гениальным». Она отметила, что Жванецкого цитируют в каждом доме, за каждым столом. По ее мнению, он вошел в историю. О самых ценных в жизни вещах сам Михаил Жванецкий ранее рассказывал в эфире «Эха».

В одной из своих миниатюр Жванецкий сказал: «зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего»

Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Причиной его смерти назвали «возраст и болезни». Он выступал до последнего, лишь месяц назад объявив о прекращении концертной деятельности и закрытии телепередачи «Дежурный по стране».