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Эксклюзив Эха 18:04, 09 ноября 2020

Компании BioNTech и Pfizer объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса

Биотехнологическая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая показала эффективность 90%. Как ожидается, она будет зарегистрирована в ноябре.

Широкое использование вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech поможет победить коронавирус, — считает эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

«Фирма Pfizer сообщила, что они получили результаты среди добровольцев — это опыт. Тем не менее в этом опыте, который Pfizer проводит очень широко (может 40 тысяч), они показали, что предварительный результат дал 90% среди добровольцев, которые были привиты. Это очень высокий результат. Для любой вакцины это почти идеально. И это считается неожиданным результатом, потому что все разработчики вакцин рассчитывают на 50-60%, и они были бы довольны», — сказал эксперт.
М.Фаворов считает, что широкое использование вакцины, разработанной фирмой Pfizer может помочь победить пандемию коронавируса.

«Как только эта вакцина появится, с эпидемией будет закончено», — сказал он.
Эпидемиолог выразил надежду, что при новой администрации США вакцина сможет вскоре появиться и за пределами США.
«При администрации Трампа ни одна доза не ушла бы за пределы США, потому что такова была его позиция. Новая администрация относится к этому иначе», — отметил он.

Любая вакцина против коронавируса, где бы она ни была создана, поможет борьбе с инфекцией, — сказал в эфире Эха профессор, член-корреспондент Российской Академии наук Михаил Михайлов.
Третью, завершающую фазу испытаний проходят сразу несколько вакцин по всему миру. В их числе российская «Спутник».
Руководитель программы «Внутренняя политика» московского Центра Карнеги Андрей Колесников не видит связи между сегодняшним объявлением об успехе испытания вакцины и избранием Джо Байдена президентом США.

По мнению Колесникова, Россия, в отличие от США, использует свою вакцину, в том числе, и в политических целях. Мировые фондовые рынки демонстрируют бурный рост на фоне новостей об успешной разработке вакцины от коронавируса западными компаниями. Позитивную динамику показывают и цены на нефть.

Основные американские фондовые индексы встретили открытие торгов в США ростом в диапазоне от 1 до почти 5,5%. Самые скромные показатели – у индекса NASDAQ: правда, там сильно падают акции онлайн-кинотеатра Netflix и торговой площадки Amazon. А вот индексы S&P и Dow Jones устремились вверх вместе с целыми отраслями. В лидерах авиаперевозчики: например, акции компании Boeing растут на 13%. Вместе со всей фармацевтической отраслью аналогичную динамику показывает и компания Pfizer, объявившая об успешных разработках вакцины от коронавируса.

Сильнейшими темпами растет и цена на нефть. Так, стоимость январских контрактов на сырье марки Brent на лондонской бирже составляет около 43 долларов за баррель. За баррель нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже дают примерно 41 доллар. Оба показателя с момента закрытия предыдущих торгов выросли почти на 10%.

Американские инвесторы считают, что на такой позитивный настрой влияют два фактора: прогнозы Pfizer относительно эффективности вакцины от коронавируса, а также победа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Российские фондовые индексы, в свою очередь, обновили максимумы за 1,5 месяца. Индекс «Московской биржи» вырос почти на 2,5%, РТС – более чем на 4%. Акции «Аэрофлота» растут на 9,5%, в лидерах также нефтяной сектор, некоторые компании которого, такие как «Лукойл» и «Татнефть», дорожают на 6-7%.

Объявившие об успешных испытаниях вакцины компании Pfizer и BioNTech являются одними из мировых лидеров в области фармацевтических разработок. Pfizer и вовсе считается одной из крупнейших отраслевых компаний в мире с оборотом в несколько десятков миллиардов долларов.



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