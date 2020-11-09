The Insider утверждает, что 84-летняя тёща замглавы АП Алексея Громова оказалась владелицей двух квартир в Москве

Интернет-издание The Insider утверждает, что 84-летняя тёща замглавы администрации президента Алексея Громова оказалась владелицей двух квартир в Москве на сумму почти в полмиллиарда рублей. Авторы публикации ссылаются на данные Росреестра. The Insider отмечает, что тёща Громова Алла Лосицкая не владеет бизнесом и нигде не работает, до переезда в Москву она жила в городе Губкин Белгородской области, оттуда же родом жена замглавы администрации Анна. Сам Громов информацию о недвижимости комментировать не стал.
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