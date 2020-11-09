Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о потере контроля над городом Шуша

Соответствующую запись оставил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. Накануне о взятии города Шуша объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом в Министерстве обороны Армении это отрицали, в ведомстве настаивали, что бои в Шуше ещё продолжаются.