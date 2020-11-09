Силы Нагорного Карабаха больше не контролируют города Шуша, — сообщил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян. Его слова приводит РБК. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что город Шуша перешел под контроль Баку. В Минобороны Армении это отрицали.