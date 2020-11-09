Департамент информационных технологий Москвы объявил тендер на мониторинг городских объектов с помощью беспилотников и лазерного сканирования. Внимание на закупку обратил сайт «Открытые медиа».

Согласно информации на сайте госзакупок, объявлен тендер почти на 135 миллионов рублей. Подрядчик мэрии должен будет с помощью дронов вести съемку объектов городской инфраструктуры по запросу столичного правительства и подведомственных учреждений. Результаты планируют использовать, в частности, при градостроительном планировании, — отмечает телеканал Дождь.