Задержан военнослужащий, подозреваемый в стрельбе на территории аэродрома под Воронежем и убийстве трех человек

Задержан военнослужащий Антон Макаров, подозреваемый в стрельбе на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем и убийстве трех человек. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. К поискам были привлечены ОМОН и СОБР, в Воронеже был объявлен план «Перехват».

Следственный комитет завел на рядового дело по статьям об убийстве и хищении оружия. По версии следствия, нападавший топором смертельно ранил офицера, после чего застрелил ефрейтора и рядового. Еще один человек получил ранение.

К таким происшествиям как в Воронеже, как правило, приводит дедовщина и неуважение к рядовым солдатам. Такое мнение в интервью «Эху» высказала ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Среди неофициальных версий — конфликт солдата-срочника Антона Макарова с офицером и нервный срыв военнослужащего.