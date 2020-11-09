Крупные западные компании объявили об успешных клинических испытаниях своей вакцины от коронавируса

Они хотят ее зарегистрировать уже в этом месяце.

Исследования проводили немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer. Они утверждают, что на третьем этапе привлекли для испытаний 43 тысячи человек, из них 40 тысяч уже получили вторую дозу. В результате эффективность вакцины от коронавируса составила более чем 90%, отмечают в Pfizer. Теперь совместно с немецким партнером компания будет вести сбор данных о безопасности препарата, а после передаст всю информацию профильному ведомству США. В Штатах, как предполагается, и будет зарегистрирована вакцина.

В BioNTech ожидают, что до конца года во всем мире произведут до 50 млн доз вакцины, а в следующем году – почти 1,5 млрд. Новый препарат, передает агентство ТАСС, относится к группе так называемых генных вакцин, которые содержат в себе генетическую информацию о возбудителе вируса.

На фоне новостей о разработке эффективной вакцины от коронавируса на мировых финансовых рынках, в том числе и в России, наблюдается бурный рост. Нефть, в свою очередь, подорожала уже более чем на 10%.

Любая вакцина, где бы ее ни создали, это помощь в борьбе с пандемией, — сказал в интервью «Эху» профессор, член-корреспондент Российской Академии наук Михаил Михайлов.

«Любая вакцина, которая создана в мире против коронавируса, независимо от того, в какой стране она создана, это благо для человечества. Единственный способ, чтобы сломить ситуацию и повернуть ее в лучшую сторону является разработка вакцины. Это достижение мировой науки и его надо всячески приветствовать», — сказал профессор М.Михайлов.

«Что касается качества созданной вакцины, отметил профессор, здесь сложно говорить о качестве на этом этапе. «Пока не будет закончена третья стадия испытаний, когда проводится расширенное исследование на больших массах людей, говорить рано», — отметил он.

Для этого, по словам М.Михайлова, должны быть опубликованы результаты, которые позволят дать оценку той или иной вакцине. «Здесь нужно дождаться обязательно этих результатов. К сожалению, сейчас они не опубликованы ни в каких источниках. Необходимо подождать и потом оценивать ту или иную вакцину», — сказал профессор.

Михайлов напомнил, что российские вакцины еще не прошли заключительную стадию испытаний.