Это сегодня дал понять пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В минувшие выходные крупнейшие американские СМИ объявили избранным президентом США Джо Байдена. После этого избранного главу государства поздравили многие иностранные лидеры. Сам он выступил с обращением к нации. Соперник Байдена, действующий президент Дональд Трамп пока поражение не признал. Он намерен обжаловать результаты.
Кремль в ближайшее время не намерен направлять поздравления Джо Байдену с победой на выборах президента США
Это сегодня дал понять пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.