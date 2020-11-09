Кремль в ближайшее время не намерен направлять поздравления Джо Байдену с победой на выборах президента США

Это сегодня дал понять пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В минувшие выходные крупнейшие американские СМИ объявили избранным президентом США Джо Байдена. После этого избранного главу государства поздравили многие иностранные лидеры. Сам он выступил с обращением к нации. Соперник Байдена, действующий президент Дональд Трамп пока поражение не признал. Он намерен обжаловать результаты.