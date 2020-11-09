Медуза: Московские власти обсуждают возможность закрытия клубов и отмену концертов из-за распространения коронавируса

Медуза ссылается на источник, близкий к оперативному штабу. Между тем, собеседники «Эха» в мэрии эту информацию пока не подтверждают.

Москва по-прежнему дает наибольший прирост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в столице заболели почти 6900 человек.

В целом по России зарегистрированы почти 22 тысячи новых случаев – это максимальный показатель с начала пандемии.