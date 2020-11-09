За рубежом разработали вакцину от коронавируса, она показала эффективность более чем 90% на финальном этапе испытаний

Речь идет о разработке немецкой фармацевтической компании BioNTechк и ее американского партнера Pfizer. Уже в ноябре они намерении в США подать запрос на регистрацию вакцины. Об этом говорится в официальном сообщении Pfizer.

На фоне этих новостей рынок акций в России, вслед за миром ускорил рост. Доллар в ходе валютных торгов на московской бирже ускорил падение и опустился ниже 76 рублей впервые с 20 чисел сентября.