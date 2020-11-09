Город Шуша так и не перешел под контроль Азербайджана, — утверждает с места событий российский журналист Пегов

Город Шуша так и не перешел под контроль Азербайджана, — утверждает находящийся на месте событий российский журналист Семен Пегов. Об этом он сообщил в своем телеграм канале WarGonzo.

Между тем, как сообщает министерство обороны Азербайджана, армянские военные попали в окружение рядом с городом Шуша.

Азербайджан готов предоставить Нагорному Карабаху определенный уровень самоуправления. В частности, муниципальное управление или культурную автономию для армян, — заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВВС-Ньюз.

Вместе с тем Алиев подчеркнул, что Карабах был и останется неотъемлемой частью Азербайджана.