Полиция задержала солдата-срочника Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем

Задержание военнослужащего подтвердила пресс-служба Западного военного округа. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Никакие подробности не приводятся. Ранее о задержании подозреваемого сообщили информагентства со ссылкой на источники. Как передает Интерфакс, поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По «горячим следам» угонщика заблокировали на дороге, им оказался беглый солдат. ТАСС уточняет, что он ехал в Орловскую область, где живут его бабушка и дедушка. По данным телеграм-канала Baza, при задержании Макаров не сопротивлялся.

Как сообщалось ранее, находящийся в наряде 20-летний военнослужащий рано утром напал с топором на проверяющего его майора и завладел оружием. После этого он открыл стрельбу по сослуживцам. В итоге три человека погибли, один госпитализирован. Злоумышленник скрылся. В городе был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной нападения называют конфликт солдата с офицером. Представитель Западного военного округа сказал, что в качестве основной версии рассматривается нервный срыв военного.