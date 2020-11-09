Правозащитник: В военной части, где служил солдат, застреливший троих человек, имели место дедовщина и унижения

В воронежской военной части, где служил солдат Макаров, застреливший троих человек, имели место дедовщина и унижения рядовых. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель правозащитного проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин.

«Наш источник в Воронежской области сообщил, что на самом деле, в этой военной части имела место и дедовщина, и унижение офицерами и начальниками рядовых. Нам стало известно, что на военнослужащего Макарова неоднократно накладывали различные взыскания, выговоры, наряды, фактически он был в униженном положении. По нашей информации, он несколько раз заявлял жалобы, но никаких проверок в военной части не было, все сводилось к тому, что его положение только ухудшалось. Безусловно нельзя оправдать то, что произошло, каким-либо незаконным давлением на него, но это очень важно для понимания ситуации», — сказал он.

В.Осечкин также добавил, что в данном случае очень важно выяснить истинные причины инцидент. Правозащитник подчеркнул, что, по его информации, в данной военной части происходили притеснения и других рядовых солдат.

По мнению основателя проекта Гулагу.нет, для предотвращения подобных случаев необходимо предоставить солдатам доступ к мобильным телефонам.

«Первое, что можно было бы сделать – это вернуть в оборот мобильные телефоны и разрешить солдатам-срочникам свободно использовать интернет, мобильные устройства и диктофоны. Всем понятно, что в армии, на какие-то секретные объекты соладты-срочники не допускаются. Запросто можно разрешить им мобильные телефоны это повысит прозрачность работы российской армии и в первую очередь позволит солдатам, которые подвергаются насилию, унижениям и истязаниям со стороны сослуживцев и начальствующего состава фиксировать это и защищать себя в рамках правового поля. Отправлять эти записи своим родственникам, юристам, журналистам и добиваться проведения проверки.

На сегодняшний день солдаты находятся в унизительном положении, они не могут фиксировать нарушения в отношении них, в том числе незаконные приказы и указания начальников», — заключил он.