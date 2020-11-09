Компании BioNTech и Pfizer объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Регистрация ожидается в ноябре.

В третьей фазе испытаний приняли участие 43 с половиной тысячи человек, и как уверяют разработчики, вакцина оказалась эффективна более чем на 90%.

На фоне сообщений о планах регистрации вакцины цена на нефть на бирже в Лондоне выросли более чем на 9% — до 43 долларов за баррель. Растут и фондовые рынки — основной индекс Франкфуртской фондовой биржи вырос более чем на 4,5 процента. В США стоимость акций Pfizer и BioNTech перед началом торгов выросла на 9 и 16 процентов, соответственно.