Мишустин призвал власти точечно вводить ограничения в муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал власти регионов точечно вводить ограничения в муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. Премьер также поручил министру здравоохранения и губернаторам лично контролировать обеспечение лекарствами больниц и пациентов на дому

По официальным данным в России за сутки выявлено почти 22 тысячи новых случаев коронавируса. Умерли еще 256 человек