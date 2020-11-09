Жители Нижнекамска пожаловались в полицию на мужчину, который поливал цветы с голым торсом

Любитель воздушных ванн и домашней флоры весьма удивился, увидев на пороге своей квартиры в городе Нижнекамске в Татарстане наряд полиции. Правоохранители предъявили ему ордер на осмотр помещения, провели его, но разговор пошел совсем о другом.

Выяснилось, что родители детей, которые проживают в этом же дома пожаловались на соседа. Их беспокоил тот факт, что их чада видят полуобнаженное мужское тело.

Полицейские попросили не смущать мам, и накидывать что-нибудь на себя, однако он решил проблему более радикальным способом — чтобы не вводить никого в искушение вызывать полицейских он просто выбросил все свои домашние насаждения. От греха подальше — резюмировал молодой человек.

Никаких санкций по отношению к мужчине полиция не применила.