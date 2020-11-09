Роскомнадзор отказался от претензий к научному журналу Амурского госуниверситета

Ранее ведомство посчитало нарушением наличие иностранных слов в статьях. Научному журналу вменялось нарушение, связанное с изменением языка СМИ и неотраженное в записи о регистрации издания.

Чиновники управления Роскомнадзора по Амурской области сочли таким нарушением приведение авторами статей о лингвистике примеров на иностранных языках. Теперь к ним приняты меры дисциплинарного взыскания, утверждают в центральном аппарате ведомства.

Главред журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» Светлана Андросова, в свою очередь, поблагодарила за поддержку различные вузы, академиков РАН и Институт языкознания.

По ее словам, закрытие дела Роскомнадзором — это победа множества «неравнодушных» людей, пишет газета «Коммерсантъ». Ранее Андросова отмечала, что в свидетельстве о регистрации журнала четко прописано: издания принимает статьи авторов, которые исследуют языки разных языковых групп.