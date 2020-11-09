В Хакасии госпитализировали 90-летнюю пациентку после того, как видео об отказе принимать ее разошлось по соцсетям

Чиновники уверяют, что с пожилой женщиной все в порядке. Жительницу Абакана Екатерину Глушко госпитализируют в республиканскую больницу им. Одежкина. Как сообщает информационное агентство «Хакасия» такое решение приняли в министерстве здравоохранения региона.

Ведомство обратило внимание на эту ситуацию после того, как в интернете появилась видезапись, на которой фельдшер скорой помощи в слезах умоляет сотрудников одной из абаканских больниц забрать пожилого человека. Врач уверяла, что жизни пациентки грозит опасность.

В свою очередь в больнице, где сейчас находится пациентка, говорят, что состояние её здоровья не вызывает опасений, и что у неё нормальная температура.

Ранее в правительстве Хакасии говорили агентству ТАСС, что компьютерная томография показала у больной незначительное поражение лёгких. В то же время тест на коронавирус у неё отрицательный.

Как рассказали корреспонденту РИА в региональном правительстве, у родственников пациентки никаких претензий по этому поводу нет.