Из-за коронавирусных ограничений похороны Михаила Жванецкого проходят в узком семейном кругу

Писатель скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Близкие обещали сообщить о месте похорон уже после траурной церемонии.
2020-11-09T14:10:46+03:00
2020-11-09T14:10:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:10, 09 ноября 2020
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