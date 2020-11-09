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14:09, 09 ноября 2020

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает местную жительницу, которая сбежала из автомобиля «Скорой помощи»

Врачи обнаружили COVID-19 у 31-летней жительницы Невского районы Петербурга вечером субботы. Автомобиль «Скорой помощи» повёз пациентку во временный госпиталь в «Ленэкспо». Однако по дороге она сбежала от врачей.

Телеканал «78» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что сотрудники ищут женщину. Однако пока им удалось установить лишь марку автомобиля, которым она владеет. Подруга пациентки, которая и вызвала «Скорую помощь», тоже перестала выходить на связь.

Напомним, весной в России ввели уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По новой статье виновному грозит крупный штраф или два года колонии, если в результате кто-то заболел. В случае гибели людей нарушитель может получить до семи лет заключения.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге приостановлена работа заведений общепита в торговых центрах, а также детских игровых комнат.
В Подмосковье со следующего понедельника студенты вузов и колледжей будут учиться дистанционно.



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