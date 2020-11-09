В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано максимальное число инфицированных коронавирусом за сутки

В столице почти 7 тысяч, в Санкт-Петербурге более 1400.
Согласно данным властей, в целом в России COVID-19 за день подтвержден почти у 22-х тысяч граждан. Скончались еще 256 человек.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В столице почти 7 тысяч, в Санкт-Петербурге более 1400.
Согласно данным властей, в целом в России COVID-19 за день подтвержден почти у 22-х тысяч граждан. Скончались еще 256 человек.
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Ты обязательно получаешь награду, «Иудину награду», которая — все видят такие ордена, как бы мы это ни называли, это такие ордена от власти: ты пошел с нами? — на тебе кусочек. Кому-то большой кусочек, как Кадырову, который теперь, что бы ни говорил, он «пехотинец Путина»…