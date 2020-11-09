В Воронежской области уже несколько часов ищут солдата-срочника, который убил сослуживцев

Инцидент произошел около 5 утра. Как сообщает со ссылкой на следствие Telegram-канал Baza, предварительная картина случившегося такова: 20-летний срочник Антон Макаров находился в наряде, когда к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость.

Макаров снял с пожарного щита топор и ударил офицера по голове. После этого он забрал у него табельный пистолет и выстрелил. Затем пошел в комнату личного состава и стал стрелять по военным. Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме сослуживцев. Один из них хотел сбежать и получил пулю в спину. В итоге Макаров скрылся. Его ищут на территории Воронежской области.

В городе введен план «Перехват». При этом, в пресс-службе правительства региона говорят, что, по предварительным данным, преступник не покидал расположения части, а забаррикадировался на ее территории.

Источник «Интерфакса» утверждает, что с подозреваемым ведутся переговоры. Следствие эту информацию пока не комментировало. Газета «Комсомольская правда» пишет, что у сбежавшего осталось в обойме еще восемь патронов. На месте работают оперативные службы. Следователи побывали и дома у военнослужащего, рассказала корреспондент местного интернет-издания Ульяна Гуртовенко.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что пострадавший от рук сослуживца рядовой Виктор Фирсов умер во время операции. Позже в военном госпитале Минобороны это опровергли, отметив, что его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц и хищении оружия.

Случаев дедовщины в воинской части, в которой служит Антон Макаров, пока зафиксировано не было. Впрочем, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, в России неуважение к рядовым солдатам часто приводит к инцидентам

Первый зампред думского Комитета по безопасности Эрнест Валеев сказал «Эху Москвы», что к отбору военнослужащих нужно подходить очень внимательно.

Напомним, — сейчас идет судебный процесс по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в своей воинской части в Забайкалье год назад. Сам он утверждает, что его унижали сослуживцы.

Минувшим летом зам.министра обороны Андрей Картаполов объявил о полном искоренении дедовщины в России.