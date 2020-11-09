Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Нельзя сказать, что в адрес транспорта или природных ресурсов в последнее время шла какая-то огромная критика, больщая по масштабу, чем в адрес здравоохранения или космоса. В большей степени это выглядит как смена лоббистских игроков, изменение в расстановке сил. И это, конечно, борьба за контроль над теми же транспортными деньгами, где довольно большие ассигнования предполагается выделить. Без четкого объяснения общественному мнению, что такого ужасного и неэффективного было и в работе прошлых министров», — сказал он.

Президент России сегодня отправил в отставку сразу нескольких министров. Своих постов лишились министры транспорта, природных ресурсов, энергетики и строительства. На пост главы Минтранса предложен гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. На пост министра строительства глава правительства выдвинул кандидатуру первого замминистра Ирека Файзуллина. Министром энергетики может стать глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов.

В Кремле объясняют отставки ряда министров обыкновенной ротацией кадров. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это никак не связано с неисполнением поручений главы государства.