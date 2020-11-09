Власти Воронежской области назвали имена трех военнослужащих, погибших в результате стрельбы в воинской части

Это майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев.

Солдат-срочник Виктор Фирсов, также пострадавший во время нападения, госпитализирован с пулевыми ранениями. В госпитале корреспонденту ТАСС сообщили, что жизнь пострадавшего вне опасности.

Сегодня утром солдат-срочник, 20-летний Антон Макаров, напал на сослуживцев с топором, затем открыл стрельбу. Макаров скрылся с места преступления. В поисках задействованы ОМОН и СОБР. По предварительным данным, Макаров до сих пор находится на территории части.